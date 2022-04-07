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Çalıştıkları hastanedeki malzemeleri sattıkları iddia edilen hemşirelerin yargılanmasına devam edildi
Bahçelievler’de 45 yıllık bina da inceleme yapılığı sırada titreşimler oluştu. Bunun üzerine bina tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.
Bahçelievler’de 45 yıllık bina da inceleme yapılığı sırada titreşimler oluştu. Bunun üzerine bina tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.
Genel 07.04.2022, 13:10
Bahçelievler’de 45 yıllık bina da inceleme yapılığı sırada titreşimler oluştu. Bunun üzerine bina tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.