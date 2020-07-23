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Bahçelievler’de 4 katlı binada korkutan yangın
BAHÇELİEVLER'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA İZOLASYON YAPIMI SIRASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
Genel 23.07.2020, 14:21
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Bahçelivler’de 4 katlı binanın çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrasında çatı küle dönerken, söndürülen yangın drone ile havadan görüntülendi.
Yangın, Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi, Kayantaş Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Binanın çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle diğer iki binaya daha sıçradı. Korku ve paniğe neden olan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonrasında bir binanın çatısı adeta küle döndü. Söndürülen yangın drone ile havadan görüntülendi.
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