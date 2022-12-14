Bahçelievler Belediyesinden özel çocuklara “At’la Terapi” hizmeti

Bahçelievler Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ile çok anlamlı bir iş birliğine imza attı. Bahçelievler sınırlarında yaşayan engelli ve özel çocuklar ruhsal ve bedensel gelişimlerine büyük katkı sağlayan “At’la Terapi” hizmetinden ücretsiz faydalanabiliyor. Çocuklarının uzmanlar eşliğinde bu hizmetten yararlanmasını isteyen ailelerin tek yapması gereken Bahçelievler Belediyesinden randevu almak.

Bahçelievler Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü’nün sosyal sorumluluk projesi olan At’la Terapi eğitiminden ilçe sınırları içinde yaşayan engelli ve özel çocukların da faydalanması için önemli bir adım attı. Belediyenin talebiyle gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde ilçe sınırları içinde yaşayan ve fizyoterapist raporuyla tedavi görmesine izin verilen engelli çocuklar bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor. Atla terapinin her bir engel grubuna göre farklı yararları bulunuyor. Özellikle Serebral palsi’li çocukların kas gelişimine, otizmli çocukların kontrol algılamasında duyu bütünlüğü sağlanmasına katkı sağlıyor, hiperaktivite’de ise terapinin farklı faydaları bulunuyor. Haftada bir gün olmak üzere 10 haftalık süren Atla terapi; özellikle bu iş için eğitilen atlar ve bu alanda yetkinliği olan fizyoterapistler ile yan yürüyücüler eşliğinde yapılıyor. Engelli ve özel çocukların bedensel ve ruhsal gelişmelerine önemli katkılar sağlayan At’la Terapi eğitiminden Bahçelievler’de yaşayan çocukların da yararlanması için bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını belirten Bahçelivler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilk kez uygulanan projenin tahminlerinin üzerinde ilgi gördüğünü söyledi.

“sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz”

Bahçelievler’de yaşayan engelli çocukların At’la Terapi projesinden yararlanması için ailelerin talepte bulunduğuna dikkat çeken Bahadır “Destek almak isteyenler bize ayrılan kontenjan ölçüsünde randevu veriyoruz. Projemizle hem çocuklarımızın tedavisine hem de ailelerin sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğitimli atlara biniyorlar “

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Apranti Eğitim Merkezi Müdürü Yardımcısı klinik psikolog Bercis Merdanoğlu da, “TJK tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Atla Terapi Merkezleri Türkiye’nin 7 hipodromunda aktif bir şekilde hizmet veriyor. Bugüne kadar 500 bine yakın terapi hizmeti verildi. Engelli çocukları doktor raporuyla birlikte terapi merkezlerimize kabul ediyoruz” dedi.