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AFAD: “Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Toplam bin 143 sorti yapılmıştır."
AFAD: “Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir”
AFAD: “Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.241 araç sevk edilmiştir”
AFAD: “AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 120 bin 344’dür”
Bahçelievler Belediyesinden deprem bölgesi için 14 milyon TL bağış
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, deprem bölgesine kendisinin 3 aylık maaşını ve Belediye’de çalışan herbir personel için de 5 bin TL tutarında bağış yapacaklarını açıkladı.
Genel 09.02.2023, 21:17
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, deprem bölgesine kendisinin 3 aylık maaşını ve Belediye’de çalışan herbir personel için de 5 bin TL tutarında bağış yapacaklarını açıkladı.
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Vakit dayanışma vakti. Bahçelievler Belediyemizin tüm personeli adına (2 bin 737 kişi) 5 bin TL. Kendimin de 3 aylık maaşımı deprem bölgesine bağışlıyoruz. Biz biriz #HepBirlikteBahçelievleriz ve #HepBirlikteTürkiyeyiz" ifadelerine yer verdi.
Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 14 milyon TL tutarındaki nakdi bağışın AFAD’ın yardım hesabına yatırılacağı bildirildi.