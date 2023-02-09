Bahçelievler Belediyesinden deprem bölgesi için 14 milyon TL bağış

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, deprem bölgesine kendisinin 3 aylık maaşını ve Belediye’de çalışan herbir personel için de 5 bin TL tutarında bağış yapacaklarını açıkladı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Vakit dayanışma vakti. Bahçelievler Belediyemizin tüm personeli adına (2 bin 737 kişi) 5 bin TL. Kendimin de 3 aylık maaşımı deprem bölgesine bağışlıyoruz. Biz biriz #HepBirlikteBahçelievleriz ve #HepBirlikteTürkiyeyiz" ifadelerine yer verdi.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 14 milyon TL tutarındaki nakdi bağışın AFAD’ın yardım hesabına yatırılacağı bildirildi.