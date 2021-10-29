Bahçelievler Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı konseri

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet’in ilanının 98. yılı coşkuyla kutlanırken, ünlü şarkıcı Merve Özbey konser verdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Cumhuriyetimize, ülkemize, Türkiye Cumhuriyeti’mizin her santimetre karesine sahip çıkacağız” dedi.

Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıldönümünde Bahçelievler Belediyesi tarafından program düzenlendi. Programda yüzlerce kişi önce fener alayına katılarak, ellerindeki meşale ve 98 metrelik Türk bayrağıyla kilometrelerce yol yürüdü. Daha sonra Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı’nda Merve Özbey konseri gerçekleştirildi. Konsere katılan binlerce kişi, ünlü şarkıcının müziklerine hep bir ağızdan eşlik etti. Coşkulu konserin sonrasında, Başkan Dr. Hakan Bahadır, ünlü şarkıcı Merve Özbey’e çiçek ve hediye takdim etti.

“Türkiye Cumhuriyeti’mizin her santimetre karesine sahip çıkacağız”

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır konuşmasında, “Bugün 29 Ekim, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 98. yılı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Bizlere gerçekten güzel bir memleket, güzel bir Cumhuriyet teslim ettiler. Bizler de bu neslimizle, Cumhuriyetimize, ülkemize, Türkiye Cumhuriyeti’mizin her santimetre karesine sahip çıkacağız. Ülkemizle uğraşanlara karşı gerçekten güçlü duracağız. Bunun da bir belirtisi olarak, Bahçelievler Belediyesi burada gördüğünüz gibi 98 metrelik Türk bayrağımızla, Bahçelievler’deki komşularımızla yürüyüşümüzü yapıyoruz. Cumhuriyetimizin güçlülüğünü, büyüklüğünü tüm dünyaya haykırmak için” dedi.