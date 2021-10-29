banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor
8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor
Fener alayında binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü
Fener alayında binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü
Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un!
Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un!

Bahçelievler Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı konseri

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet’in ilanının 98. yılı coşkuyla kutlanırken, ünlü şarkıcı Merve Özbey konser verdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Cumhuriyetimize, ülkemize, Türkiye Cumhuriyeti’mizin her santimetre karesine sahip çıkacağız” dedi.

Genel 29.10.2021, 23:56
Bahçelievler Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı konseri

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet’in ilanının 98. yılı coşkuyla kutlanırken, ünlü şarkıcı Merve Özbey konser verdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Cumhuriyetimize, ülkemize, Türkiye Cumhuriyeti’mizin her santimetre karesine sahip çıkacağız” dedi.

Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıldönümünde Bahçelievler Belediyesi tarafından program düzenlendi. Programda yüzlerce kişi önce fener alayına katılarak, ellerindeki meşale ve 98 metrelik Türk bayrağıyla kilometrelerce yol yürüdü. Daha sonra Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı’nda Merve Özbey konseri gerçekleştirildi. Konsere katılan binlerce kişi, ünlü şarkıcının müziklerine hep bir ağızdan eşlik etti. Coşkulu konserin sonrasında, Başkan Dr. Hakan Bahadır, ünlü şarkıcı Merve Özbey’e çiçek ve hediye takdim etti.

“Türkiye Cumhuriyeti’mizin her santimetre karesine sahip çıkacağız”

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır konuşmasında, “Bugün 29 Ekim, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 98. yılı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Bizlere gerçekten güzel bir memleket, güzel bir Cumhuriyet teslim ettiler. Bizler de bu neslimizle, Cumhuriyetimize, ülkemize, Türkiye Cumhuriyeti’mizin her santimetre karesine sahip çıkacağız. Ülkemizle uğraşanlara karşı gerçekten güçlü duracağız. Bunun da bir belirtisi olarak, Bahçelievler Belediyesi burada gördüğünüz gibi 98 metrelik Türk bayrağımızla, Bahçelievler’deki komşularımızla yürüyüşümüzü yapıyoruz. Cumhuriyetimizin güçlülüğünü, büyüklüğünü tüm dünyaya haykırmak için” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3