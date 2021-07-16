Bahçelievler Belediyesi’nden 15 Temmuz darbe girişimi yıldönümü etkinliği

Bahçelievler Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Bahçelievler Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Dünya Kur’an-ı Kerim okuma 1’incisi Hafız Bünyamin Araz’ın dua ettiği programda, şair Dursun Ali Erzincanlı da 15 Temmuz’a özel şiirler seslendirdi. Programda, kum sanatı sanatçısı Veysel Çelikdemir, özel bir gösteri düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ulusa Sesleniş konuşmasının izlendiği programda, 15 Temmuz 2016’daki görüntülerin yer aldığı bir video yayınlandı.

“O hainlere karşı Türkiye’mizi ezdirtmedik”

Şehitlere rahmet dilediğini ve gazilere minnet duyduğunu dile getiren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Bu gece hem hüzünlüyüz hem sevinçliyiz. Sevinçliyiz, 5 yıl önce o hain darbecilere karşı Türkiye’mizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında öldürtmedik, ezdirmedik, dimdik durduk. Hüzünlüyüz, 251 şehit verdik, bin 400’e yakın gazimiz var. 5 yıl önce tüm Türkiye’de olduğu gibi Bahçelievler’de de biz, Bahçelievler halkı olarak vatandaşlarımızla Cumhurbaşkanımızın yanında durduk, Bahçelievler’imize o hainleri sokmadık” ifadelerini kullandı.

“İstediler ama başaramadılar”

15 Temmuz darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına anma etkinliğine kızını da yanında getiren Fatih İnan, “O gece hainler, ülkemizi ele geçirmek istediler ama başaramadılar. Bundan sonra başaramayacaklarını da anlamışlardır” şeklinde konuştu.

15 Temmuz dolayısıyla çok duygulandığını ifade eden Zeynep Oran, “O gece çok kötü şeyler oldu. Çok korktuk, gidiyordu memleket elden. O yüzden bugün bu programa katılmak istedim” diye belirtti.

Oğlu ile birlikte 15 Temmuz’da meydanlara çıktığını dile getiren Emine Toprak, “Oğlumu zapt edemedim bir türlü. Oğlum ‘bir şey olur’ dedim, ‘olsun anne’ dedi. ‘Gideceğim’ diye tutturdu. Onun arkasından kendim gitmek zorunda kaldım. Allah’ım bir daha o günleri bize göstermesin. Benim babam Erzincan’da şehit oldu. Bunca evladı, canı boşuna vermedik” ifadelerini kullandı.