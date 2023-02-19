Bahçelievler Belediyesi Hatay’da aşevi çadırı kurdu

İstanbul Bahçelievler Belediyesi tarafından Hatay’a kurulan aşevi çadırı depremzedelere ve bölgede çalışan görevlilere hizmet vermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay’a yardımlar devam ediyor. İstanbul Bahçelievler Belediyesi tarafından depremden en fazla etkilenen bölgelerden olan Hatay Şehir Merkezine aşevi çadırı ve mobil şarj noktası kuruldu. Depremin ilk anından itibaren yola çıkarak Hatay’a gelen Bahçelievler Belediyesi çalışma ekipleri, bölgede hızlıca aşevi kurarak burada yaşayanların yeme içme sıkıntısını gideren görevliler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

“Yaklaşık 7-8 bin kişiye sıcak yemek çıkarıyoruz”

Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kalkan, kurmuş oldukları aşevi ile birlikte günde yaklaşık 7-8 bin kişiye hizmet verdiklerini söyleyerek, “Bahçelievler Belediyesi olarak depremin ilk gününden itibaren arama-kurtarma ekiplerimizi gönderdikten sonra burada gördüğünüz bu çadırı kurarak burada bulunan depremzedelere ve gönüllü çalışanlara AFAD olsun, diğer kuruluşlara, askerimize, polisimize, jandarmamıza açtığımız yer ile günde üç öğün yemek veriyoruz. Yaklaşık 7-8 bin kişiye sıcak yemek çıkarıyoruz buradan. Bununla birlikte İstanbul’dan getirmiş olduğumuz yardım malzemeleri var. Onları da köylere giderek vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

“Bin 200 kişilik şarj aleti aracımızda burada”

Son olarak bölgede bin 200 kişilik şarj aleti aracının da hizmet verdiğini söyleyen Kalkan, “Deprem süreci boyunca buradayız ve olmaya da devam edeceğiz. Burada en büyük sorunlardan birisi tuvalet ve duş imkanı. Onu da ilk günden itibaren çadırımızın arka tarafında 4 tane WC ve iki tane duşumuz var. Bunların suları ve elektrikleri var. Bulunduğumuz noktada su ve elektrik olmamasına rağmen bunları kuyu suyu ve jeneratör ile bu sorunu gidermiş olduk. Aynı zamanda bin 200 kişilik şarj aleti aracımızda burada. Çalışan personellerimizin şar sıkıntısını da burada gidermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.