Bahçelievler Belediyesi deprem bölgesine seyyar tuvalet ve duş kabinleri gönderecek

Bahçelievler Belediyesi tarafından deprem bölgelerine gönderilmek üzere seyyar tuvalet ve duş kabinleri imal edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, tüm Türkiye’den yardımlar gelmeye devam ediyor. Deprem bölgesine yardımlarını aralıksız sürdüren Bahçelievler Belediyesi, bölgede oldukça ihtiyaç duyulan seyyar tuvalet ve duş kabinleri imal etmeye başladı. Bahçelievler Belediyesi, atölyelerinde imal edilen tuvalet ve duşlar kısa sürede tesisatları tamamlanarak tırlara yüklenip bölgeye sevk edilecek.