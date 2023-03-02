Bahçelievler Belediyesi çocukların umudunu diri tutmaya devam ediyor

İstanbul Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanan “Hayal Tamirhanesi” mobil oyun aracı Hatay’da köy köy gezerek çocukları eğlendirmeye ve onları deprem psikolojisinden uzaklaştırmaya devam ediyor.

Deprem felaketinin yıkıcı etkisinin en fazla hissedildiği yerlerden biri olan Hatay’da çocukların psikososyal gelişimlerine yönelik aktiviteler hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Bahçelievler Belediyesi tarafından planlanan mobil oyun aracı Hatay’ın köylerini bir bir gezerek çocukları eğlendirmeye ve onları deprem psikolojisinden uzaklaştırmaya devam ediyor.

Hayal Tamirhanesi köy köy dolaşıyor

Proje Yetkilisi İlknur Daşdemir, depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını ve şu anda “Hayal Tamirhanesi” adını verdikleri mobil oyun aracı ile çocuklara umut olmaya devam ettiklerini belirterek; “bizler Bahçelievler Belediyesi olarak depremin ilk gününden itibaren 50 kişilik arama - kurtarma ekibimizle birlikte sahaya geldik. İlk önce arama kurtarma çalışmalarımızı yaptık. Hemen arkasından da 30 bin kapasitelik aşevimizle bölge halkına hizmet vermeye başladık. Bu hafta itibariyle de Hatay bölgesinde yaşayan çocukların psikososyal durumlarına yardımcı olabilmek amacıyla “Hayal Tamirhanesi” ismini vermiş olduğumuz mobil oyun aracımızla beraber köy köy dolaşmaya başladık” şeklinde konuştu.

Çocukların hayallerini tamir etmek için bu isim verildi

Oyun aracına Hayal tamirhanesi ismini vermelerinin nedenini açıklayan İlknur Daşdemir, bu coğrafya da insanların sadece binalarının değil hayallerinin de yıkıldığını gördüklerini ve Bahçelievler Belediyesi olarak çocukların hayallerini tamir etmek adına Hayal Tamirhanesi ismini verdikleri mobil oyun aracı ile çocukların psikososyal durumuna destek vermek istediklerini dile getirdi.

Al bayrağın dalgalandığı her yerde çocukların umudu diri tutulmaya çalışılıyor

İlknur Daşdemir bu mobil oyun aracı ile köy köy gezdiklerini, çocuklara oyunlar oynattıklarını, Karagöz Hacivat ve diğer animatörler ile birlikte pamuk şekeri ve oyuncak dağıtımlarının yapıldığını belirtti. Son olarak da Al bayrağın dalgalandığı her yerde çocukların umudunu diri tutmaya çalıştıklarını dile getirdi.