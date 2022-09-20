Bahçelievler Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftasını kutluyor

Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Bahçelievler’de engelli vatandaşlar ile masa tenisi turnuvası yapıldı. Hareketliliği sağlamak adına Bahçelievler Belediye Başkanlığı binasında asansörsüz bir gün geçirildi.

Bahçelievler Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenliyor. Tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası Bahçelievler’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bahçelievler’de Avrupa Etkinlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde engelli vatandaşlar ile masa tenisi turnuvası yapıldı. Hareketliliği sağlamak adına Bahçelievler Belediye Başkanlığı binasında asansörsüz bir gün geçirildi. Etkinlikler sağlıklı ve dengeli beslenme eğitimi, engelli yüzme yarışı, Milli Egemenlik Parkında düzenlenecek olan dans ve spor aktiviteleri ile devam edecek.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutladığımız Avrupa Hareketlilik Haftası başladı. Bu sene 495 belediye ile katılımın en fazla olduğu ülke olarak şampiyon olduk. Biz de Bahçelievler’de Avrupa Hareketlilik Haftası’na dikkat çekmek amacıyla sağlıklı kalmak, sağlığın önemine vurgu yapmak adına Genç Başkan Danışmanları projemizde yer alan liseli gençlerimizle yürüyüş yaptık. Ardından sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapmak için Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan hastalarımızı ziyaret ettik” dedi.

Başkan Bahadır Avrupa Hareketlilik Haftası’nda vatandaşların sağlıklı spor imkânlarına sahip olmasının önemine dikkat çekerek, “Yenilediğimiz Kuleli Parkımızın açılışını bu hafta içerisinde yaptık. Komşularımızın sağlıklı bir şekilde spor yapabileceği, içerisinde yürüyüş yolları, koşu pisti, fitness alanı olan bu parkımız ile komşularımızı spor yapmaya ve hareketli bir yaşama teşvik ediyoruz” dedi.