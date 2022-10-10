Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Sırbistan’ı ziyaret etti

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünün daveti üzerine Sırbistan’ı ziyaret ederek, gerçekleştirdikleri çalışmaları ve projeleri mevkidaşlarına anlattı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünün daveti üzerine Sırbistan’ı ziyaret etti. Voyvodina Ruma’da Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü Sırbistan Direktörü Paul Prososki ile bir araya gelen Başkan Bahadır, Bahçelievler’de gerçekleştirdikleri çalışmaları ve projeleri mevkidaşlarına anlattı.

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünde konuşan Başkan Bahadır, “Sırbistan’daki mevkidaşlarımıza seçim sürecindeki çalışmalarımız ve Bahçelievler’imizde hayata geçirdiğimiz projelerimize dair deneyimlerimizi aktardık. Kısa bir süre önce de gençlerle ilgili yaptığımız çalışmalardan dolayı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından iklim konulu konferansa konuşmacı olarak davet edilmiştik. Çalışmalarımızın uluslararası arenada ilgi görmesinden dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

Sırbistan’daki programda yer alan etkinlikler arasında, "Vatandaşlarla İletişim ve Seçim Kampanyaları", "Siyaseti Nasıl Ölçeceğiz", "Seçmenlerle Olan İletişimde Nitel ve Nicel Veriler Nasıl Kullanılır" konularına yer verildi. Programın devamında Başkan Bahadır, Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy’u ziyaret etti.