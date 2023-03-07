Bahçeli: "Masaya geri oturan İP Başkanı, söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak. İnsanımızın yüzüne utanmadan, sıkılmadan nasıl bakacaktır. Türk siyaseti, bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Bir kere satan yine satar, sa

Bahçeli: "Masaya geri oturan İP Başkanı, söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak. İnsanımızın yüzüne utanmadan, sıkılmadan nasıl bakacaktır. Türk siyaseti, bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Bir kere satan yine satar, satacaktır."