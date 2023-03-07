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Bahçeli: "Kızılay’ın kan sattığını söyleyenler, AFAD’a kara çalanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin felakete neden olduğunu ileri sürenler, ilkesizliğin çukurlaşmış fertleridir."
Bahçeli: "Kızılay’ın kan sattığını söyleyenler, AFAD’a kara çalanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin felakete neden olduğunu ileri sürenler, ilkesizliğin çukurlaşmış fertleridir."
Genel 07.03.2023, 11:11
Bahçeli: "Kızılay’ın kan sattığını söyleyenler, AFAD’a kara çalanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin felakete neden olduğunu ileri sürenler, ilkesizliğin çukurlaşmış fertleridir."