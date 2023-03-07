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Bahçeli: "Bu saatten sonra zillete fırtına kopsa da bizde yaprak bile kımıldamayacaktır. MHP ile Cumhur İttifakı’nın varlığından ve hedeflerinden rahatsızlık duyanlar artık bizim nazarımızda hükümsüzdür."
Bahçeli: "Bu saatten sonra zillete fırtına kopsa da bizde yaprak bile kımıldamayacaktır. MHP ile Cumhur İttifakı’nın varlığından ve hedeflerinden rahatsızlık duyanlar artık bizim nazarımızda hükümsüzdür."
Genel 07.03.2023, 11:22
Bahçeli: "Bu saatten sonra zillete fırtına kopsa da bizde yaprak bile kımıldamayacaktır. MHP ile Cumhur İttifakı’nın varlığından ve hedeflerinden rahatsızlık duyanlar artık bizim nazarımızda hükümsüzdür."