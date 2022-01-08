banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yargıtay’dan flaş
Yargıtay’dan flaş
Kazakistan’daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266’ya yükseldi
Kazakistan’daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266’ya yükseldi
Avcı: "Hak ederek buradayız"
Avcı: "Hak ederek buradayız"
Benzin ve motorine bir zam daha yapıldı!
Benzin ve motorine bir zam daha yapıldı!

Bahçe ve süs hayvanları ulusal yarışmada görücüye çıktı

Afyonkarahisar’da bin 600’ün üzerinde farklı ırktan süs tavuğu, güvercin, kaz, ördek ve tavşan, 5. Ulusal Kümes Hayvanları Yarışması’nda görücüye çıktı. Yurt dışından gelen 16 kişilik hakem heyeti tarafından süs hayvanlarına puan verildi.

Genel 08.01.2022, 14:55
Bahçe ve süs hayvanları ulusal yarışmada görücüye çıktı

Afyonkarahisar’da bin 600’ün üzerinde farklı ırktan süs tavuğu, güvercin, kaz, ördek ve tavşan, 5. Ulusal Kümes Hayvanları Yarışması’nda görücüye çıktı. Yurt dışından gelen 16 kişilik hakem heyeti tarafından süs hayvanlarına puan verildi.

81 kentten bin 600’ün üzerinde farklı ırktan süs tavuğu, güvercin, kaz, ördek ve tavşanın görücüye çıktığı 5. Ulusal Kümes Hayvanları Yarışması, Afyonkarahisar’da başladı. Yarışmada birbirinden sevimli hayvanlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Afyonkarahisar’da bir termal otelde düzenlenen yarışmada yurtdışından gelen 16 kişilik hakem heyeti, hayvanların göz rengi, duruşu, tüylerinin parlaklığı, ırk özellikleri gibi kriterlerle değerlendirme yaptı.

Yalova’dan ördek ve kazlarla yarışmaya katılan Hamza Çalışkan, “12 yıldır hobi kazları ve ördekleri bakıyorum. Uzun yıllar bakmama rağmen hiçbir ulusal yarışmaya katılmamıştım. Bu yıl ilk defa katılmak nasip oldu, 3 hayvanla katıldık 20 kaz 10 ördek. 30 hayvanın hiçbiri de diskalifiye olmadı. Tüm hayvanlarımız iyi puanlar aldı. Ayrıca salonda bin 600 hayvan içerisinde şampiyon erkek kazımız çıktı, 97 tam puanla salon şampiyonu seçildi. Ayrıca dişilerde Türkiye şampiyonu dişi oldu. 4 kaz koleksiyon seçildi, koleksiyon ödülü aldı” dedi.

“Bahçem olmadığı için evimde bakıyorum”

Antalya’dan gelen 19 yaşındaki Hakem Asistanı Furkan Bakır, “Buraya hakem asistanı görevini üstlenmek için geldim ve aynı zamanda da 2 tane hayvan getirdim. İkisi de 93 yani çok iyi alarak beni gururlandırdı, onurlandırdı. Bahçem olmadığı için evimde bakıyorum” dedi.

“1 yıl boyunca bu yarışmaya hazırlanıyorlar”

Antalya Süs Tavukları Derneği Başkanı Murat Öztürk yarışmacıların 1 yıl boyunca bu yarışmaya hazırlandıklarını belirterek şunları söyledi:

“Yılda bir defa düzenlemiş olduğumuz bahçe ve süs hayvanlarını kapsayan bir yarışma. Bu yarışmada hayvanlar ırk standartlarına göre yurt dışından gelen hakemler tarafından değerlendiriliyor. İbiği, göz rengi, ayak rengi, paçaları, kanatları, duşu gibi bir takım kriterlerle değerlendiriliyor. Bu kriterlerle taşıdığı vasıflara karşılık bir puan alıyor. Bu puanla da hayvanlar şampiyon oluyorlar, onur ödülü alıyorlar, yetiştiriciler 1 yıl boyunca çıkarttıkları civcivleri bu güne hazırlıyorlar. Aslında bütün hevesimiz, bütün heyecanımız bugün burada olmak, bu güzel yarışmaya katılmış olmak.”

Yarışmanın yarın da halka açık olarak devam edeceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Beşiktaş 19 28
9. Alanyaspor 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 40
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 33
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Kocaelispor 19 25
11. Tuzlaspor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 19 17
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8