Son Dakika
Baharın müjdecisi leylekler kara yakalandı
Göç yolculuğu sırasında Arnavutköy’deki çimenlik alanlara konan yüzlerce leylek kar yağışına yakalandı. Dondurucu soğukta hayatta kalma mücadelesi veren leylekler dron ile görüntülendi.
Genel 10.03.2022, 11:58
Göç yolculuğu sırasında Arnavutköy’deki çimenlik alanlara konan yüzlerce leylek kar yağışına yakalandı. Dondurucu soğukta hayatta kalma mücadelesi veren leylekler dron ile görüntülendi.
Baharın yaklaşmasıyla birlikte Avrupa yolculuğu başlayan leylek İstanbul’da mola vermişti. Göç yolculuğu sırasında Arnavutköy’deki boş alanlara konan leylekler kar yağışına yakalandı. Dondurucu soğukta zor anlar yaşadıkları gözlenen leylekler havadan görüntülendi.