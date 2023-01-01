Bahar havası çiftçilere yaradı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bahar havasının hakim olması, çiftçilikle uğraşan vatandaşların yüzünü güldürdü.

Her sene bu dönemde en az yarım metre karın bulunduğu Adilcevaz’da bahardan kalma günler yaşanıyor. İlçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, havanın sıcak geçmesiyle yemden ve samandan tasarruf ettikleri için yüzleri gülüyor. Süphan Dağı eteklerinde hayvanlarını otlatan vatandaşlar, bölgede bahar havası yaşandığını belirtti.

Nejdet Kırık isimli vatandaş, ilçede havaların güzel gittiğini belirterek, “Bölgemizin kış şartları çok zordur. Önceki senelerde burada bir metre kar oluyordu. Havanın sıcak ve güneşli olması biz çiftçilere yarıyor. Böyle giderse hayvanlara vereceğimiz yem masrafı bize kar kalıyor” dedi.