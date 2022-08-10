Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde “EKİP” projesinin tanıtım programı gerçekleştirildi

İstanbul’da bağımlılıkla mücadele çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından desteklenen Entegre Katılımlı İşbirliği Projesi’nin (EKİP) tanıtım programı gerçekleştirildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Dr. Kemal Memişoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen programda, proje çerçevesi ve amacı hakkında yapılan uzman sunumlarının ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde desteklenen Bağımlılıkla Mücadelede Entegre Katılımlı İşbirliği Projesi’nin (EKİP) tanıtım programı saat 10.00’da Şişli’de gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen programda katılımcılara bağımlılık ve iyileşme süreci hakkında bilgi verilirken projenin de tanıtımı yapıldı.

“Bağımlılıkla mücadele ciddi boyutlara ulaşmış durumda”

Açılış konuşmasının ardından programın çerçevesi ve hedeflediklerine değinen İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Dr. Kemal Memişoğlu, “Ülkemiz Avrupa ve Amerika kıtasındaki gelişmiş ülkelerden bu konuda çok daha şanslı olmasına rağmen büyük de bir risk taşıyor. Bu risk hem kullanım hem transit geçişlerin fazlalaşmasıyla artmış durumdaydı. Ama özellikle 2018’den itibaren bağımlılıkla mücadele ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Hepinizin bildiği gibi 2018’de çalışması yapılıp 2019’da yayınlanan ve 2023’e kadar olan ‘Bağımlılık Eylem Planı’ var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 7 bakanlığın ortak yürüttüğü eylem planı doğrultusunda her bir kurumun yapması gereken esas hedefin doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdik. Herkesin kendi açısından mücadele ettiği bağımlılıkla ilgili işlemlerde koordinasyonu sağladık” ifadelerini kullandı.

“Bütün kurumların birbiriyle haberleşeceği bir platform oluşturmaya çalıştık”

EKİP’in amaçları hakkında bilgi veren Profesör Dr. Kemal Memişoğlu “Kaymakamlıklarda danışma merkezlerimiz var. Biz oraya personel ve psikoloğumuzu veriyoruz. Bağımlılıkla ilgili bir şikayet olduğu zaman oraya geliyorlar. Ama bunları yönlendirme konusunda bir kargaşa vardı. Bağımlılıktan sonra kurulacak ve kişinin ortamını da, çalışma sistemini de geliştirecek bir yapıyla bu kişilere yardım ve destek olunması gerekiyordu. Esasında mücadelenin en önemlisi olan bunların engellenmesi ve eğitilmesi konusunda hem jandarmamız hem güvenlik teşkilatımız büyük bir çaba içerisindeydi. Bir hasta bağımlı olarak hastaneye gittikten sonra bunun takibi ve süreci bazen kesintiye uğruyordu. İşte bunların hepsini koordinasyon içinde çalıştıracak, birbiriyle haberleşecek, bir bağımlı başvurduğunda ve tedavisi olduktan sonra bu durumu koordine edecek, kurumlar arasında ortak bir platform yoktu. Biz bu sistemle kullanıcının daha kullanmaya başlama aşamasından tedavisinden sonra normal hayatına başlangıcına kadar olacak bütün kurumların birbiriyle haberleşeceği bir platform oluşturmaya çalıştık. Biz bu sistemle tüm koordinasyonu, bağımlı nerede ve kurtulmuş mu, işe başlamış mı gibi konuların hepsini sağlamayı amaçladık. Ben emeği geçen, buraya gelen her birinize çok teşekkür ediyorum. Hepimizin elinden geleni yapacağına emin olarak, başarılar diliyor ve saygılar sunuyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program çerçevesinde bağımlılık hakkında konuşan Profesör Dr. Rabia Bilici ve Dr. Öğretim Üyesi Soner Sabırlı, katılımcıların sorularını yanıtladı. Aynı zamanda katılımcılardan bazılarının da programa ve bağımlılıkla mücadele konusuna faydalı olacağı düşünülen önerileri dinlendi. Konferans katılımcıların soru-cevap ve önerilerinin ardından sona erdi.