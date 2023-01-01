Bağdat Caddesi’nde yılbaşı coşkusu

İstanbullular Kadıköy’de Bağdat Caddesinde yeni yılı coşkuyla karşıladı. Kimi vatandaş canlı müzik eşliğinde dans ederken kimisi de konfetiler paklatarak eğlendi.

Yeni yıla girerken kutlama yapmak isteyen İstanbulluların uğrak yeri yine Kadıköy’de Bağdat Caddesi oldu. Yeni yıl coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar Bağdat Caddesine akın etti. Kimi vatandaşlar canlı müzik eşliğinde dans etti. Kimisi de konfetiler patlatarak yeni yılı kutladı. Hem yerli vatandaşlar hem de yabancı turistler doyasıya eğlenerek yeni yılı karşıladı.