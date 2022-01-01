Kadıköy Bağdat Caddesi’nde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi. Vatandaşlar 10’dan geriye sayması sonrası 2022’nin ilk günü başlamış oldu. Vatandaşlardan kimileri ışıklarla süslenen caddede hatıra fotoğrafları çekilirken kimi vatandaşlar da otomobillerinin kornalarına basarak yeni yıla girdi.

2022 yılına vatandaşlar Bağdat Caddesi’nde coşkulu bir şekilde girdi. Yeni yıla saatler kala toplanan vatandaşlar ışıklarla süslenen cadde üzerinde hatıra fotoğrafları çekildi ve müzik eşliğinde eğlendi. Yeni yıla saniyeler kala vatandaşlar 10’dan geriye sayarak yeni yılın ilk gününe coşkulu bir şekilde girdi. Kutlamalara otomobili ile katılan vatandaşlar ise korna basarak yeni yıl kutlamasını gerçekleştirdi. Bir çift ise yeni yıla evlilik teklifi ile giriş yaparken cadde üzerinde nöbetçi olarak çalışan eczane çalışanları ve vatandaşlar dans ederek yeni yıl kutlamalarını gerçekleştirdi.

Yeni yıla evlilik teklifi ile girdi

Bağdat Caddesi’nde vatandaşlar coşkulu bir şekilde yeni yıla girerken bir çift evlilik teklifi ile yeni yıla girdi. Kız arkadaşı ile yeni yıla giren adam kız arkadaşına evlilik teklifi etti.

Nöbetçi eczane çalışanları yeni yıla dans ederek girdi

Nöbetçi eczane olarak yeni yıla giren Meryem Aydın, “Biz eczane olarak eğlenceyi çok seviyoruz, danışanlarımızı eğlendirmeyi de çok seviyoruz. Bu etkinliği çok öncesinden organize ettik, bayağı da uğraştık bence değdi. Nöbetçi eczaneyiz normalde nöbet yoğun ve stresli geçer yılbaşında hiçbir eczane nöbet tutmak istemez ama biz bunu seve seve yapıyoruz. Çünkü danışanlarımızı seviyoruz" dedi.