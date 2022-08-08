Bağcılarlı kardeş sporcular Hollanda’dan madalyayla döndü

Hollanda’da düzenlenen ve 24 ülkeden 94 sporcunun mücadele ettiği World Boccia Challenger turnuvasında milli formayı giyen Bağcılar Belediyesi sporcuları Yahya Gürbüzer ve kardeşi Fatma Gürbüzer büyük bir başarı elde etti. Finalde Slovenya takımını 7-3’lük skorla yenen Gürbüzer kardeşler bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Milli Takımı, 1-6 Ağustos 2022 tarihleri arasında Hollanda’nın Veldhoven kentinde düzenlenen World Boccia Challenger turnuvasına katıldı. 24 ülkeden 94 sporcunun iştirak ettiği dev turnuvada Bağcılar Belediyesi sporcularından Yahya Gürbüzer ile kardeşi Fatma Gürbüzer de Türk Milli Takımı’nın kadrosunda yerini aldı.

Finalde Slovenya’yı 7-3 yendiler

Büyük spor organizasyonunda rakiplerini eleyen Gürbüzer kardeşler, finalde Slovenya takımıyla karşılaştı. Zorlu geçen etapta rakibini 7-3 mağlup eden Bağcılarlı sporcular, üçüncü olarak bronz madalyayı kazandı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ülkemize gurur yaşatan ve Türk bayrağını yurtdışında dalgalandıran milli sporcuları tebrik etti. Boccia Milli Takımı, 22-29 Ağustos tarihlerinde Polonya, 6-14 Eylül tarihlerinde ise İtalya’da Türkiye’yi temsil edecek.