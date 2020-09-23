Bağcılar’daki kamu kurumlarında HES kodu dönemi
KAMU KURUMLARININ ÇOĞUNU BÜNYESİNDE BULUNDURAN BAĞCILAR HÜKÜMET KONAĞI VE BAĞCILAR BELEDİYESİ’NDE HES (HAYAT EVE SIĞAR) KODU DÖNEMİ BAŞLADI. BU KAPSAMDA VATANDAŞLAR HES KODU SORGULANDIKTAN SONRA BİNAYA GİRİP İŞLEMLERİNİ YAPABİLİYOR.
Kamu kurumlarının çoğunu bünyesinde bulunduran Bağcılar Hükümet Konağı ve Bağcılar Belediyesi’nde HES (Hayat Eve Sığar) kodu dönemi başladı. Bu kapsamda vatandaşlar HES kodu sorgulandıktan sonra binaya girip işlemlerini yapabiliyor.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Bağcılar’daki kamu kurumlarında HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasına geçildi. Uygulamanın ilk adresi Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Bağcılar Kaymakamlığı oldu. Nüfus Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Seçim Müdürlüğü’nün yer aldığı binaya ilçe sakinleri tek tek alınıyor. “Açık Kapı” adı verilen danışma bölümünde karşılanan vatandaşların Hayat Eve Sığar uygulamasından, SMS veya E Devlet üzerinden edindikleri HES kodu sorgulanıyor.
Önemli bir adım atıldı
Bağcılar Belediyesi de uygulamayı Güneşli Mahallesi’ndeki hizmet binasında iki aşamalı olarak hayata geçirdi. HES kodu sorgulaması yapılan ve risk taşımadığı tespit edilen kişiler, x-ray cihazından geçtikten sonra işlem yapacakları birime gidiyor. HES kodu olmayanlara ise görevli personel tarafından yardımcı olunarak HES kodu alması sağlanıyor. Vatandaşlara HES kodu uygulaması konusunda hassasiyet göstermeleri ricasında bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Salgınla mücadele konusunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Artık HES kodu sayesinde riskli durumlar ortadan kalkıyor. Hemşehrilerimiz güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilecekler” dedi.
HES kodu nasıl alınır
HES kodu, ’Hayat Eve Sığar’ mobil uygulaması üzerinden ’HES Kodu İşlemleri’ bölümüne girilerek alınabilecek. ’HES Kodu İşlemleri’ bölümüne girildikten sonra ’HES Kodu Oluştur’ butonu tıklanarak ve kod kullanım süresi seçildikten sonra kod oluşturulabilecek. HES kodu ayrıca, SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, "HES" yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılarak 2023’e SMS olarak atılması gerekiyor. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:46
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:07
|Yatsı
|20:27
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0