Bağcılar’da şampiyon yüzücüler yetişiyor

Bağcılar Belediyesi tarafından 5’incisi düzenlenen Yüzme Yarışması’nda 8-13 yaş gurubu çocuklar, şampiyon olmak için kulaç attı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı müsabakalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Bağcılar Belediyesi’nin genç yüzücülerin keşfedilmesi ve yüzme sporuna kazandırılması amacıyla hayata geçirdiği Yüzme Yarışması’nın bu yıl 5’incisi gerçekleştirildi. 8-9, 10-11 ve 12-13 yaşlarından oluşan 3 kategoride yapılan yarışmaya Bağcılar Belediyesi’ne ait 8 kapalı yüzme havuzunda eğitim alan 644 sporcu katıldı. Elemeler sonucunda kız ve erkek gruplarından 126 öğrenci finale kaldı.

Heyecanlı görüntülere sahne oldu

Yüzme yarışmasının finali ise 4 Aralık 2022 Pazar günü Göztepe Spor Kompleksi’nde düzenlendi. Programa başta sporcuların yakınları olmak üzere ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Heyecanlı görüntülere sahne olan şampiyonada öğrenciler birincilik için kulaç attı. Yarışmaların final düdüğünü ise Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir birlikte çaldı.

İnsan sağılığı için en faydalı spor

Müsabaka sonucunda her kategoride 1.2. ve 3. olan kız ve erkek toplam 18 sporcu madalya ve parayla ödüllendirildi. Diğer finalistlere ise yüzücü gözlüğü ve bone verildi. Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Kaymakam Uçgun, “Bütün spor dalları güzeldir ama insan sağlığı açısından en faydalı spor dalı hangisidir derseniz herkesin ittifak ettiği yüzmedir. Bağcılar Belediyesi de yüzme sporu açısından en avantajlı ilçelerden bir tanesi. Belediyenin, bizlerin hizmetine sunduğu 8 tane havuz var. Onların haricinde okulların kullanımında olan havuzlar da var. Bizlere düşen, bu havuzları boş bırakmamak. Yaşlı, genç, kadın ve erkek demeden herkesi yüzmeye teşvik etmek” dedi.

Başarılı olanları ödüllendirdik

“Yüzme bilmeyen kalmasın” mottosuyla gençlerin yüzme öğrenmesine vesile olduklarını ifade eden Başkan Özdemir ise “Havuzlarımızda yüzme öğrenen öğrencilerimiz kendi alanlarında uzman şekilde yarışmalara katılıyorlar. Güzel bir yarışma oldu. Başarılı olanları ödüllendirdik. Birinci olanlara lisans teklif ediyoruz ve uluslararası yarışmalara katılmalarına da destek veriyoruz. Ülkemiz adına uluslararası yarışmalarda mücadele eden gençlerimizin Bağcılar’ımızdan çıkmasını temenni ediyoruz. Ayrıca çocuklarını destekleyen ailelerimize de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ödül törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve yakınları da katıldı.