Bağcılar’da Kayısı Festivali düzenlendi

Bağcılar’da düzenlenen Kayısı Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bağcılar Belediyesi tarafından Kayısı Festivali düzenlendi. Bu yıl 11.’si düzenlen festivalde bir araya gelen Malatyalılar hem hasret giderdi, hem kendilerine ikram edilen kayısının tadına baktı. Programda; “En hızlı kayısı yeme”, “kaşıkta kayısı taşıma” gibi heyecan dolu yarışmalar yapıldı. Çocuklar ise yüz boyama ve animasyonlarla eğlenceli bir gün geçirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de vatandaşlarla ilçe sakinleriyle kayısı topladığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

"Bağcılar’da Anadolu’yu yaşatmış oluyoruz"

Festival çerçevesinde Bağcılar’da da Anadolu’yu yaşatmaya devam ettiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bugün 11.’sini düzenlediğimiz Geleneksel Kayısı Festivalinde vatandaşlarımızla bir aradayız. Güzel bir günde piknik havasında keyifli bir gün geçirdik. Ben programa katılan bütün Bağcılar halkımıza teşekkür ediyorum. 8 nostalji bahçemiz var Bağcılar’da. Üzüm, kiraz, kestane bahçesi gibi aslında bu bahçelerimiz memleketlerimizi de temsil etmekte. Kayısı bahçemiz de Malatya’mızın ülkemize kattığı en güzel ürünlerden bir tanesi. Biz aslında Anadolu’yu da yaşatmış oluyoruz Bağcılar’da" diye konuştu.