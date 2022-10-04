Bağcılar’da ilkokul öğrencilerinden Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel hayvan barınağı ziyareti

İstanbul (İHA) Bağcılar Belediyesi tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’nde ilkokul çocukları için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe öğretmenleriyle katılan çocuklar doğru hayvan besleme konusunda eğitim alarak barınaktaki hayvanları gezdi.

Bağcılar Belediyesi tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’nde ilkokul çocukları için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Bağcılar İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İstoç İlkokulu ve Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi 4. sınıf öğrencileri öğretmenleriyle birlikte katıldı.

Veteriner hekim eşliğinde uygulamalı olarak hayvan bakım eğitimi alan ilkokul öğrencileri daha sonra barınağı gezdi. Sokak hayvanlarının yaşam alanlarını gezip tedavi merkezlerini yakından gören öğrenciler yanlarında getirdikleri mamalarla hayvanları besledi. Öte yandan barınağa köpek sahiplenmeye gelen Erkan Korkmaz’a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından köpeği verildi.

“Ocak ayından beri 7 bin 715 hayvanımızı muayene ve tedavi ettik”

Bu yıl içerisinde 748 hayvana kısırlaştırma yapıldığını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir “Buradaki amacımız hayvanları koruma günü adına bir eylem gerçekleştirmek. Bağcılar belediyesi olarak bu konuya önem gösterdiğimizi vurgulamak istiyoruz. 4 bin metrekarelik bir alanda hayvan barınağı ve müşahede merkezimizde sadece 2022 yılının Ocak ayından beri 7 bin 715 hayvanımızı muayene ve tedavi ettik. 748 hayvanımıza kısırlaştırma uygulaması yaptık. 422 hayvanımıza aşılama yaparken 110 hayvanımızda da sahiplendirme gerçekleştirdik” dedi

“Bütçemizin önemli bir kısmını hayvanlarımıza ayırıyoruz”

Yaralı hayvanlar için arayan duyarlı vatandaşlarla birebir görüştüğünü belirten Başkan Özdemir “Bağcılar belediyesi olarak özellikle kış aylarında yiyecek olmayan noktalara hayvanlarımız için mamalar bırakıyoruz. Bütçemizin önemli bir kısmını hayvanlarımıza ayırıyoruz. Onlar için en iyi en iyi koşulları oluşturacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Barınağa hayvanları ziyarete gelen Ömer Elma “ hayvanları ve hayvanlarla olmayı çok seviyorum. Hayvanları beslemek için mama getirdim” dedi.

Papağan ve muhabbet kuşu olduğunu söyleyen Irmak Ün “Buradaki hayvanların hepsi çok tatlı. Özellikle de köpekler ile kedileri çok seviyorum. Hayvanlara mama getirdim. İki tane kuşum var” dedi.