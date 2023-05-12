Bağcılar’da ihtiyaç sahipleri için ‘Sosyal Market’ açıldı

Bağcılar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘Sosyal Market’ projesini hayata geçirdi. Vatandaşların Bağ-Kart ile ücretsiz alışveriş yapabileceği sosyal market, dualarla açıldı.

Sosyal belediyecilik anlamında öncü çalışmalara imza atan Bağcılar Belediyesi, yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hem temel gıda hem de hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için ‘Sosyal Market’ açıldı. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nın altında hizmete giren marketin açılışı dualar eşliğinde yapıldı.

Bağ-Kart’la alışveriş yapacaklar

İlçemize yakışan bir hizmeti sunmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Sosyal Market gerek işlevi gerekse donanımıyla tesisimizin ruh dünyasına da zenginlik katacak. Proje kapsamında ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerimize Bağ-Kart vereceğiz. Kartlara yılın belirli dönemlerinde ailenin nüfusuna göre puan yükleyeceğiz. Böylece vatandaşlar, marketimizden, gıda, bebek bezi, temizlik başta olmak üzere ihtiyaç duydukları ürünleri ücretsiz alabilecekler” dedi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sosyal Market, bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.