Bağcılar’da depremzedeler için uyku tulumları dikiliyor

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde dikiş-nakış kursunda kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için uyku tulumu dikiyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki ayrı büyük depremin ardından Bağcılar Belediyesi bütün birimleriyle yardım seferberliğini sürdürüyor. Bu çerçevede belediye bünyesindeki Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde de hareketli günler yaşanıyor. Dikiş-Nakış sınıfı öğrencileri de depremzedeler için uyku tulumu dikiyor. Bağcılar esnafının verdiği kumaşlarla dikilen uyku tulumlarının sayısı iki günde 100’ü aştı. Bir hafta içinde sayıları bine ulaşması beklenen uyku tulumları deprem bölgesine gönderilecek.

“Esnaf ile kadın kursiyerler el ele verdi”

Bölgede geçen çok ağır kış şartları olduğuna dikkati çeken Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Depremzede vatandaşlarımız için daha fazla şey yapmak için çalışıyoruz. Esnafımız ve kadın kursiyerlerimiz de el ele vererek kışlık malzemeler üretiyorlar. Bunların başında da uyku tulumu geliyor. Allah hepsinden razı olsun” dedi.