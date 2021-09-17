Bağcılar’da dantel böceğine karşı bütün önlemler alındı

Bağcılar Belediyesi ekipleri, İstanbul’da görülen ve “Amerikan tahtakurusu” olarak da bilinen dantel böceğine karşı harekete geçti. Ekipler, yaşanabilecek olası bir böcek istilasına karşı ilaçlama başta olmak üzere bütün tedbirleri aldı.

İstanbul’da anavatanı Kuzey Amerika olan “Dantel Böceği” alarmı yaşanıyor. Yakından bakıldığında kanat bölgesi dantele benzediği için ’dantel böceği’ adını alan böcek türü son günlerde farklı bölgelerde sık görülmeye başladı. İnsan vücuduna ve bulduğu her yüzeye yapışarak rahatsızlık veren bu böcek türü, vatandaşları da tedirgin ediyor. Uzmanlar, 5 milimetreden daha kısa olan bu canlıların yaprakların hücre içi sıvısını emerek beslendiklerini ve bitkilerin fotosentezini olumsuz etkilediklerini söylüyor.

Şikayet yok

Birçok ilçede etkili olan böcekle ilgili Bağcılar’da herhangi bir şikayet gelmedi. Ancak olası bir tehlikenin önüne geçmek için Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, parklarda böceğin yaşayabileceği ağaçların gevşek kabukları ve yaprak altlarını ilaçladı. Ayrıca gelebilecek ihbarlara da anında müdahale edecek.

İlaçlama faaliyetleri sürüyor

Bütün zararlı böcek türlerine karşı ilaçlamaların sürdürüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Şu anda ilçemizde bir sıkıntı görülmüyor. Mesai arkadaşlarımız ilaçlama faaliyetlerini periyodik aralıklarla sürdürüyor” dedi.