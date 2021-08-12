Bağcılar’da çocuklar okul bahçesinde yüzme öğreniyor

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Bağcılarlı çocuklar okul bahçesine kurulan yüzme havuzunda yüzme öğreniyor. Yoğun ilgi gören havuzda çocuklar hem antrenörler eşliğinde ücretsiz yüzmeyi öğreniyor hem de arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Bağcılar’da da uygulanıyor. Bu amaçla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından İnönü Mahallesi Ortaokulu’nun bahçesine portatif havuz kuruldu. İlçede yaşayan çocuklar yüzme öğrenmek için havuza akın etti. İlkokul ve ortaokul öğrencilerden oluşan gruplara haftanın beş günü antrenörler tarafından yüzme eğitimi veriliyor. Hiç yüzme bilmeyenlere önce temel eğitim ardından diğer branşlar öğretiliyor.

Kendi aralarında yarışıyorlar

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği havuz, renkli görüntülere sahne oluyor. Hijyen kurallarına uygun olarak temiz tutulan havuzda miniklerden kimi arkadaşlarıyla yarışlar yapıyor kimi de sosis, can simidi ve yüzme tahtasıyla yüzüyor. Çocuklarını yalnız bırakmayan anneler de havuz kenarından çocuklarını izliyorlar. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerinden yüzücüler burada antrenman yapıyor.

Onlar için ne yapsak azdır

İlçede yaşayan minikleri yüzmeye davet eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Hürcan, “Çocuklarımızın yüzme öğrenebilmesi için bu imkanı sağladık. Yarınımız olan yavrularımızı burada mutlu görmek bizi de gururlandırıyor. Bizim her şeyimiz ve geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır” dedi.

Yüzme etkinliği, Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.