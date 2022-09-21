Bağcılar’da “Aile Okulu” açılıyor

Bağcılar Belediyesi tarafından hazırlanan “Aile Okulu” projesiyle iletişim bozukluğundan birlikteliğin korunmasına kadar dijital çağda aileyi tehdit eden sorunlara çözüm bulacak. Bu çerçevede yazar ve psikologların konuk olacağı programlarda evlilik hazırlığı yapanlara ve evli çiftlere eğitim verilecek.

Bağcılar Belediyesi, aile içi bağlarını kuvvetlendirerek ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirebilme becerilerini kazandırmak, ailelerin birlikte güven içerisinde aile birliğini koruyarak birlikte anlaşılabilir bir yaşam inşa etmelerine katkı sağlamak amacıyla büyük bir projeyi hayata geçirdi. “Aile Okulu” isimli proje Ekim ayından itibaren bir yıl boyunca her hafta sonu Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Psikolog, sosyolog ve yazarların gerçekleştireceği uygulamalı seminerlere evlilik hazırlığı yapanlar ve evli çiftler katılabilecek. Aile Okulu’nda, mutlu bir aile için gerekli olan iletişim, problem çözme becerileri, karar verme mekanizmaları ve bütçe planlamaları konusunda katılımcılara yeterli bilgi ve beceri kazandırılacak. Öte yandan aile içerisinde birey ve ebeveynlerin davranışları incelenerek altında yatan sebepler ortaya çıkarılarak mutlu ailenin oluşumu sağlanacak.

“Aile, toplumun temelidir”

Günümüzde aile bağlarının yozlaştırılmaya çalışıldığını ve yeni neslin toplumumuzdan giderek uzaklaştığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Aile toplumun temelidir. Aile güçlü olursa toplum güçlü ve huzurlu olur. Bu projeyle birlikte ebeveynlerimizin önce kendi iyi oluş halini sağlamak ve aile içerisinde çocukların kendi değerler sistemiyle barışık hale getirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Mutlu aile mutlu çocuk

1 Ekim’de başlayacak olan Aile Okulu’nun ilk konuğu Uzman Klinik Psikolog Selçuk Tokaç olacak. Tokaç, eğitmenliğinde “Travma nedir?”, “Travma ve döngülerimizden nasıl kurtuluruz?”, “Mutlu aile mutlu çocuk” ve “Aile içinde çocuğa sınır koyma, sınırlara saygı duyma” konuları işlenecek.