Bağcılar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ‘Gençlik Şöleni’ ile kutlandı

Bağcılar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını 26’ıncısı düzenlenen Gençlik Şöleni ile kutladı. 287 başarılı öğrenci ve sporcunun ödüllendirildiği Gençlik Şöleni’nde sanatçı Ece Mumay da sahne aldı.

Bağcılar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda düzenlenen Gençlik Şöleni ile kutladı. Düzenlenen programda okullarında birinci olmuş ve spor müsabakalarında derece elde etmiş 287 genç ödüllendirildi. Gençler, ödüllerini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in elinden aldı. 26’ıncısı düzenlenen şölende şarkıcı Ece Mumay sahne alarak gençlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

“Gençlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizi kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Programa katılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Öncelikle bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Başta bize Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bugüne kadar ülkemiz için mücadele etmiş bütün şehitlerimize ve gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum. 29 Ekim vesilesiyle Bağcılarımızda 26’ıncısı düzenlenen Gençlik Şöleni’nde sizlerle ve gençlerimizle beraberiz. Okullarında birinci olmuş ve aynı zamanda spor müsabakalarında derece elde etmiş 287 gencimize de ödül vereceğiz. Bağcılarımız çok genç bir nüfusa sahip. Aynı zamanda çok da büyük bir genç nüfusa sahip. O açıdan gençlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizi kutlamanın mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz” dedi.