Bağcılar’da 2020 yılında 4 bin 450 nikah kıyıldı

Bağcılar’da Covid-19 salgınıyla geçen 2020 yılında Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda 683’ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 bin 450 çiftin nikahı kıyıldı. Korona virüsün olmadığı bir önceki sene ise evlenenlerin sayısı 5 bin 353’tü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılında birçok yerde nikahlar ya iptal edildi ya da ertelendi. Bağcılar Belediyesi, pandemi sürecinde gelen talepler doğrultusunda nikah işlerine ara vermeden devam etti. Evlilik heyecanı yaşayan gelin ve damat adayları korona virüs sebebiyle kısıtlı imkanlara rağmen evlilikten geri adım atmadı. Bağcılar Belediyesi bu süreçte evlenmek isteyen çiftler için kolaylıklar sağladı.

Tedbirler alındı, nikahlar kıyıldı

Damat, gelin ve şahitlerde maske zorunluluğu bulunurken; nikah işlemleri de İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca Covid-19 tedbirleri kapsamında büyük hassasiyetle gerçekleşti. Nikah törenlerinin az kişinin katılımıyla yapılması kararı alındı. Damat ve gelin adayından başka iki şahit ve az sayıda iki tarafın da birinci derecede yakının hazır bulunması şartıyla nikah akdi gerçekleştirildi. Nikah salonunda kıyılan nikahlar belediyenin web adresinden canlı yayınlanarak, törene katılamayanların da izlemesi sağlandı.

4 bin 450 nikah kıyıldı

Bağcılar’da nikahların yapıldığı Halk Sarayı kayıtlarına göre; ilçede 2020 yılında evlilik müracaatında bulunan 683’ü yabancı olmak üzere 4 bin 450 çift nikah masasına oturdu. Bu sayı salgının olmadığı 2019 yılında 5 bin 353’tü. Bu veriler, pandemiye rağmen nikah sayısında fazla bir azalma olmadığını gösterdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, “Nikahta hayır vardır” diyerek, zor şartlara rağmen dünya evine giren çiftlere mutluluklar diledi.