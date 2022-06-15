Bağcılar’da 11. Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Bağcılar’da düzenlenen 11. Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kiraz yarışmaları ve halk oyunlarıyla eğlenceli vakit geçiren vatandaşlar, daha sonra dalından kirazlar koparttı.

Bağcılar Belediyesi, vatandaşları; yeşilin doğal haliyle buluşturduğu Nostalji Bahçelerinden Kiraz Bahçesi 11. Kiraz Festivaline ev sahipliği yaptı. Düzenlenen festivale katılan vatandaşlar piknik yapıp dalından topladıkları kirazları yedi. Etkinlikte “En Hızlı Kiraz Yeme” ve Ağızda Kaşıkla Kiraz Taşıma” yarışmaları düzenlenip oyunlar oynandı. 2 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan Kiraz Bahçesi’nde 84 adet kiraz ağacı bulunurken, vatandaşlar kirazları doyasıya yedi.

Yaz sinemalarında bir arada olacağız”

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yeşili yaşatmak istediklerini ifade ederek, “Bağcılar’da 11. Kiraz Festivalini bugün icra ediyoruz burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bağcılar Anadolu’nun mozaiği bu açıdan kiraz bahçemizde sizlerle beraberiz. Sekiz nostalji bahçemiz Bağcılar’da bulunmakta yaz ayının ilk günlerindeyiz hava biraz kapalı eğlencenin en üst seviyede olduğunu günü birlikte yaşıyoruz. Az önce güzel bir yarışmayla günümüzü renklendirmiş olduk. En önemlisi sizlerle beraber olmak 2. Ayımızı bugün doldurmuş olduk yoğun bir iki ay geçirdik okul kapanış dönemi yaklaşıyor gençlerimiz yaz tatiline gidecekler. Bağcılar’da yeşili bol bol yaşatmak istiyoruz ilçemiz buna ihtiyaç duyuyor, yeşil ve çocuklarımızın oyun oynadığı alanları oluşturma gayretinde olacağız. Bütün parklarımıza çocuklarımızı ailelerimizi bekliyoruz, yaz döneminde çocuklarımız için mahalle mahalle yaz sinemaları düzenleyip bir arada olacağız” ifadelerini kullandı.

“Atmosfer muhteşem”

Yasemin Çoban, eğlendiklerini belirterek, “Kiraz Festivaline geldik çok güzeldi tadımlık bir tane yesek de muhteşemdi atmosferi yaşamak bile çok güzel, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz biz kadınlara bu kadar değer verdikleri için bu organizasyon için de teşekkür ederim” şeklinde konuştu.