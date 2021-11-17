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Bağcılar Meydanı’nın açılışı yapıldı

Yapımına eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde başlanan ve yenileme çalışmaları tamamlanan Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nın açılışı yapıldı. Meydandaki serüvenin uzun bir süreç geçirdiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yapılan İstanbullulara, Bağcılarlılara ve insanımıza” deyip emeği geçenlere teşekkür etti.

Genel 17.11.2021, 15:29
Bağcılar Meydanı’nın açılışı yapıldı

Yapımına eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde başlanan ve yenileme çalışmaları tamamlanan Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nın açılışı yapıldı. Meydandaki serüvenin uzun bir süreç geçirdiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yapılan İstanbullulara, Bağcılarlılara ve insanımıza” deyip emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 2016 yılında temeli atılan ve 5 yıllık zaman diliminin sonunda düzenlenmesi tamamlanan Bağcılar Meydanı’nın açılışı yapıldı. Programa İstanbul’un çeşitli ilçelerinin belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım gösterdi. Meydanın ilçeye hayırlı olmasını dileyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Başından bugüne kadar Bağcılar Belediye başkanımız olsun, rahmetli Kadir Topbaş beyefendi olsun emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Esas olan zaten hizmetin sürdürülebilirliği, sürekliliği, kalıcı, iyi bir iş yapmanın keyfi ve onu paylaşabilmek” dedi.

Farklı bir meydan kazandıralım istedik

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da konuşmasında, hizmete açılan Bağcılar Meydanı’nın imalat süreciyle ilgili bilgiler paylaştı. Meydanın imalat sürecinin eskiye dayandığını aktaran Çağırıcı, “Meydandaki ilk çalışmalarını Bağcılar Belediyesi olarak gecekonduların istimlaki ile biz başlatmıştık. Daha sonra meydana metro projesinin gelmesiyle ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte farklı bir meydan kazandıralım istedik. O zaman da bakanlığımızla ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte plan yaptık. Bu plan 55 bin metrekarelik bir meydan planıydı. Aynı plan şu anda da geçerli. 7-8 bin metrekarelik istimlak kaldı. Buraların da tamamlanmasıyla fiili olarak İstanbul’un en büyük meydanı haline gelmiş olacak” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür etti

“Yapılan İstanbullulara, Bağcılarlılara ve insanımıza” diyen Çağırıcı, rahmetli Kadir Topbaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesiyle meydan hizmete açıldı.

Altında toplam bin 162 araçlık kapasiteye sahip otopark bulunan Meydanda oturma basamakları, yeşil alan, çocuk oyun alanı, büfe, çözüm noktası, miting sahne kurulum alanı ve heykeltraş Ziyatin Nuriev’in yaptığı Atatürk heykeli bulunuyor.

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