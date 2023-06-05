Bağcılar Kitap Fuarı’nda depremzedeler için “Bi bana Bi Malatya’ya Kitap” kampanyası

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği 2. Bağcılar Kitap Fuarı’nda Malatya’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere “Bi bana Bi Malatya’ya Kitap” kampanyası başlatıldı. Bu çerçevede fuarı gezen vatandaşlar, satın aldıkları ikinci kitabı depremzedelere ulaştırılması için hazırlanan kutuya bırakıyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor. Fuar kapsamında ziyaretçiler yazarların söyleşilerine katılırken çocuklar da Bağcılar Meydanı’na kurulan atölyelerde aktivitelere katılıyor. Fuar kapsamında deprem bölgesine gönderilmek üzere ’Bi Bana bi Malatya’ya” kampanyası da başlatıldı. Vatandaşlar, satın aldıkları kitaplardan birini Malatya’daki depremzedelere götürülmesi için belediye tarafından fuar girişine yerleştirilen kutulara bırakıyor. Her yaştan ilçe sakininden kimi bir romanı kimi de bir kişisel gelişim kitabını depremzede kardeşlerine hediye ediyor.

Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri

Özellikle gençlerin kampanyaya destek verdiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Fuarda birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri sergileniyor. Hemşehrilerimiz bir kitap kendilerine bir kitap da depremzede kardeşleri için satın alıyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ilçe sakinlerimizin duyarlılığı bizi sevindiriyor. Herkesi fuarı gezmeye davet ediyorum” dedi.

Bağcılar Kitap Fuarı, 03-11 Haziran 2023 tarihlerinde 10.00 - 22.00 saatleri arasında haftanın her günü ziyaret edilebilecek.