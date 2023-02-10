Bağcılar Belediyesi’nden depremzedelere psikolojik destek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu illerden Bağcılar’a getirilen depremzedelere Bağcılar Belediyesi tarafından psikolojik destek veriliyor. Uzman klinik psikologlar, yaşlı, kadın ve çocukların bu süreci en az hasarla atlatmalarını amaçlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde evsiz kalanların bir bölümü Bağcılar’da otellerde ağırlanıyor. Bağcılar Belediyesi de otellere yerleştirilen depremzede ailelere sosyal ve psikolojik olarak yardım eli uzatıyor. Uzman klinik psikologlar, deprem sonrası özellikle çocuklar ve kadınlar da yaşanabilecek psikolojik travma ve ruhsal çöküntülere psikolojik destek sunuyor.

Sürecin en az hasarla atlatılması amaçlanıyor

Psikologlar yaptıkları görüşmelerle; deprem sonrası kişilerde yerinde duramama, ani irkilmeler yaşama, uyku düzeninin bozulması, güvensizlik, yabancılaşma, sosyal geri çekilme gibi fiziksel ve sosyal tepkilerin de ortaya çıkabilecek durumların en az hasarla atlatılması için çaba gösteriyor. Deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan kişileri dinleyen ekipler, vatandaşların taleplerini ilgili birimlere aktarmak üzere not aldı.

Sallanan tabelayı görünce deprem oluyor sanıyorum

Hatay’dan gelen 14 yaşındaki Emirhan Genç, deprem sırasında ayakta olduğunu belirterek, “Gece sallanmaya başlayınca hemen küçük kız kardeşimin odasına koştum. Orada olmadığını görünce annemin yanına koştum. Deprem hafifledi. Bittiğini zannettik ancak tekrar başladı. Elbise dolabı üstümüze geldi. Babam üzerimize düşmesini önledi. Sonra yan duvardaki camlar patladı. El ve ayaklarımdan yaralandım. Dışarı koştuk. Merdivenler çökmüştü. Zorlukla aşağı indik. Çok yağmur yağıyordu. Şehirden uzakta zeytinliğe gittik. Bir gün orada arabanın içinde kaldık. Deprem çok kötü bir his. Otururken en ufak bir sallantıda veya sallanan tabelayı görünce deprem oldu sanıyorum. Psikolojik tedaviyi özellikle annem için istiyorum. O çok etkilendi. Bize bu desteği sunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e de teşekkür ediyorum” dedi.