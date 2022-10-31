Bağcılar Belediyesi toplu iş sözleşmesini imzaladı

Bağcılar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçi maaşlarına yüzde 80 zam, ikramiye, yol ve yemek ücretlerinde artışlarından oluşan yeni haklar verildi. Salonu dolduran işçiler, kararları ayakta alkışladı.

Bağcılar Belediyesi, Başak A.Ş. bünyesindeki 1810 çalışan için Hizmet-İş Sendikası ile 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi programı yapıldı. Başkanlık Konferans salonunda gerçekleşen imza törenine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Mehmet Keskin, Şube Başkanı Yücel Fırat, ve işçi temsilcileri de katıldı.

Çalışanın hakkı alnının teri kurumadan verilmeli

İhtiyaç ve imkan dengesini gözeterek sürecin güzel şekilde yürümesini sağladıklarını söyleyen Özdemir, “Bu zorlu süreci bizzat takip eden hem belediyemizi hem çalışma arkadaşlarımızı kollayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, süreci kontrol eden AK Parti İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’ye, sendikamıza, belediyemiz bünyesindeki başkan yardımcılarımıza ve süreci olgunlukla karşılayan siz kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum. ‘Çalışanın hakkı alnının teri kurumadan verilmeli’ diyen bir anlayışın mensubuyuz. Bu sürecin güzel bir noktaya gelmesinden mutluluk duyuyorum. Bu anlamda alınan ücretlerin bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.

İşçiler, ayakta dakikalarca alkışladılar

Konuyla ilgili görüşlerin açıklanmasının ardından taraflarca toplu iş sözleşmesi imzalandı. Salonu dolduran işçiler, sözleşme kararlarından duydukları mutlulukları ayakta dakikalarca alkışlayarak dile getirdi.

Maaşlara yüzde 80 zam yapıldı

Buna göre; İşçi maaşlarına yüzde 80 zam yapılırken, ‘yol ücreti’ ve ‘yemek ücreti de arttırıldı. Çalışanlara ikramiye verilecek. İkramiye birinci yıl 40, ikinci yıl 52 gün olarak uygulanacak. Gece görev yapanlara yüzde 15 zamlı maaş ödenecek. Yine birçok sosyal haklarda iyileştirme gerçekleştirildi. Toplu Sözleşme imzalandıktan sonra geriye dönük farklar olursa, işçilere ödenecek.