Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı

Bağcılar Belediyesi tarafından 14’üncü Geleneksel Hamsi Şöleni düzenlendi. Şölene katılan vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi.

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Trabzonlular Derneği işbirliğiyle Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda 14’üncü Geleneksel Hamsi Şöleni düzenlendi. Şölene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağcılar Trabzonlular Derneği Başkanı Ethem Coşkun ve binlerce vatandaş katıldı. Meydanı dolduran binlerce kişiye Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve protokol balık ekmek dağıttı. Şölene katılan vatandaşlar çalan kemençe müziği eşliğinde el ele verip horon oynarken yerel sanatçılar da yöresel türküleri seslendirdi. Alanda kurulan ızgaralarda ve ocaklardaki tavalarda pişirilen hamsiler sıcak sıcak davetlilere dağıtıldı. Ayrıca hamsiden yapılan sarma, kebap, karnıyarık, pizza ve pastadan oluşan 61 çeşit yemek de katılımcıların ilgisini çekti. Şölene katılan binlerce vatandaşa toplamda 5 ton hamsi ikram edildi.

“Geleneksel bütün yemekleri burada görüp mutlu olduk”

Trabzonlu hemşehrileriyle bir arada yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir “Trabzonlular için hamsi bir balık değil hamsi hamsidir der Trabzonlular. O ayrı bir üründür. Bu açıdan dernek başkanımız 27 çeşit hamsi ikramının olacağını söyledi. Bizde bunun plakaya taşınmasını söyledik. 34 eklersek 61 olur. Sağ olsunlar dünya mutfağını buraya taşımışlar. Sushiden hamsi pizzasına kadar geleneksel bütün yemekleri burada görüp mutlu olduk. Ülkemizin zenginliklerini kıymetlerini ilçemizde barındırmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bağcılar Anadolu coğrafyamız, Rumeli’den Orta Asya’mızdan bütün kültürleri bir arada yaşattığımız ilçemizdir. Kültür mozaiğimiz içinde Trabzonlu hemşehrilerimiz bizim en güzel renklerimizden bir tanesidir. Bunu özellikle ifade edelim. Trabzonlu hemşehrilerimizle bir arada yaşamaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu gün bu güzel renkleri yansıttıkları için tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu tip organizasyonlar güzel oluyor”

Şölene ailesiyle katılan Zeynep Canpolat “Mesaj gelmişti onun vasıtasıyla öğrenip geldik. Güzel geçiyor daha yeni geldik. Çocuk sabahı zor etti. Eğlenip oyun oynadı. Bu tip organizasyonlar güzel oluyor. Bizim içinde değişiklik oluyor” şeklinde konuştu.

“Çok eğleniyoruz”

Şölene kızıyla katılan İsmail Nacar “Burada her yöreden insanları görmek çok güzel. Çok eğleniyoruz. Kuyruk ilerliyor. Güzel vakit geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.