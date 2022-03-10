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Bağcılar Belediyesi Karla Mücadele Timi sahada

Bağcılar Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ilçede 78 araç ve 575 personeliyle birlikte 24 saat sahada görev yapıyor. Karla Mücadele Timi’nin bir kısmı kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmaları için hazır beklerken diğer kısmı da soğuk havada vatandaşlara sıcak çay, çorba ikramı ihtiyaç sahiplerine ise kuru gıda dağıtıyor. Ayrıca yaşanabilecek yoğun kar yağışı öncesinde önlem olarak esnafa tuz dağıtıldı.

Genel 10.03.2022, 15:08
Bağcılar Belediyesi Karla Mücadele Timi sahada

Bağcılar Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ilçede 78 araç ve 575 personeliyle birlikte 24 saat sahada görev yapıyor. Karla Mücadele Timi’nin bir kısmı kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmaları için hazır beklerken diğer kısmı da soğuk havada vatandaşlara sıcak çay, çorba ikramı ihtiyaç sahiplerine ise kuru gıda dağıtıyor. Ayrıca yaşanabilecek yoğun kar yağışı öncesinde önlem olarak esnafa tuz dağıtıldı.

İstanbul’da bugün etkili olan kar beraberinde soğuk havayı da getirdi. Kentte kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları eksi derecelerin altına düştü. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın başkanlığında dün yapılan kriz toplantısında ilçe sakinlerinin huzuru ve güveni için alınan kararlar da uygulamaya konuldu.

AK Parti İl Başkanı çalışmaları yerinde inceledi

Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Kemalpaşa Mahallesi’ndeki şantiyeye giden Kabaktepe, hazırlıklarla ilgili olarak personelden bilgi aldı. Önlemleri beğenen Kabaktepe, zorlu şartlarda görev yapacak personele kolaylıklar diledi.

Soğuk havada sıcak çay ve çorba ikramı

Oluşturulan 575 kişilik Karla Mücadele Timi’nin bir bölümü kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmaları için hazır beklerken bir kısmı da soğuk havada dışarıda olanlara sıcak çay, çorba ve kek ikramında bulundu. Meydan ve metro çıkışının olduğu noktalarda bulunan mobil araçlardan vatandaşlara yönelik ikram gün boyu devam etti. Evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine de süt, ekmek ile birlikte makarnadan pirince kadar çeşitli yiyeceklerin bulunduğu kuru gıda kolisi verildi. Sokak hayvanları için parklara da mama bırakıldı.

Kamu kurumlarına ve esnafa tuz dağıtıldı

Öte yandan, Bağcılar Belediyesi tarafından kar yağışı öncesinde sağlık kuruluşları, camiler, okullar, diğer kamu kurumları ve ilçenin en kalabalık yerleri olan yürüyüş yollarındaki esnafa tuz dağıtıldı. Görevliler, tuz dolu çuvalları ihtimal bir yol kapanması durumunda kullanmaları için bina ve dükkanların önüne bıraktı.

Yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Çağırıcı, “İlçemizde her şey kontrol altında. 78 araç ve 575 personelimizle 24 saat boyunca hemşehrilerimizin yanındayız. Kenti 33 kamera ile izleyerek sorun olan yere anında müdahale edeceğiz” dedi.

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