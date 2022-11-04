Bağcılar Belediyesi engellileri paralimpik oyunlara hazırlayacak

Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan duyu bütünleme temelli olan su içi terapi yüzme havuzu hizmete açıldı.

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle ilk olma özelliği olan duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzunun açılışı yapıldı. Uzman ergoterapist ve fizyoterapistler tarafından 02 ila 60 yaş grubundaki engellilere duyu bütünleme eğitiminden terapiye kadar tedavi hizmetinin verileceği havuzda, engelli bireyler Paralimpik yarışmalara hazırlanacak. Engelliler için dönüştürülen Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki yüzme havuzunda düzenlenen lansman programına Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, siyasi parti temsilcileri ve engelli aileleri katıldı. Engellilerin terapi sürecini hızlandırmak için ve özellikle otizm ve zihinsel engel gruplarının doğru yöntem ile nöro gelişimsel bozuklukların iyileşmesinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, görsel ve işitsel sistemini destekleyen ışık ve ses materyalleri, kademeli olarak derinleşen havuz içi platform sistemi, sudan korkan çocuklar için terapi alanı, su içi bisiklet ve koşu bandı gibi fiziksel kapasiteyi arttıracak materyaller gibi farklı özellikler bulunuyor.

“100 binin üzerinde bireyimizi yüzme ile tanıştırdık”

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar Belediyesi 8 yüzme havuzu ile yüzme havuzu alanında önemli atılımlar atmış bir belediye, bugüne kadar ‘yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi ile 100 binin üzerinde Bağcılar ferdimize yüzme öğreterek, önemli bir açığı kapatmış bulunmaktayız. Engelliler saramızda da 37 branşta da 200’ün üzerinde hem engellimizi hem engelli ailelerimizin kendilerini bulduklarını eğitim programlarını ayarlıyoruz. Bu havuzumuzu da yüzde yüz erişilebilir noktaya getirdik. Buradaki duyusal destekleme eğitimi, özellikle görsel ve işitsel sistemi destekleyen ışık ve ses materyalleri, yine havuz içerisindeki engelli bireylerimizin yükseklik noktasındaki ihtiyaçlarını giderecek platformlar oluşturduk. Sudan korkan ya da su ile ilgili kaygıları olan çocuklarımızın bu sürece alışabilmesi adına hemen havuzumun kenarında bir terapi alanı oluşturduk. Yine bisiklet ve koşu bandı bataryalarımız bulunmakta. Tekerlekli sandalyeli engelli bireylerimizin havuza erişebilmesi adına engelli liftimiz havuzumun kenarında bulunmakta. Engelli bireylerimizin vücut tamamlanmasını hissetmeleri adına, vücutlarını tanımaları adına bir ayna bulundurduk” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından davetliler engelliler için erişilebilir formata dönüştürülen havuzu gezdi.