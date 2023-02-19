Bağcılar Belediyesi deprem bölgesine mobil şarj istasyonu kurdu

Bağcılar Belediyesi, iletişimin en önemli ihtiyaç olduğu deprem bölgesinde mobil şarj istasyonunu hizmete soktu. İlk olarak istasyonların kurulduğu Malatya ve Adıyaman’da depremzedeler, mobil şarj istasyonundan 24 saat yararlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından teyakkuza geçen Bağcılar Belediyesi, bölgede yemek dağıtımından mescit kurmaya kadar her türlü ihtiyaca yönelik hizmet vermeye devam ediyor. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in talimatıyla belediye personeli olan bilişim uzmanlarınca bölgeye mobil şarj istasyonu kuruldu. Bir yönetici ve 2 teknik personelin görevli olduğu mobil şarj istasyonları, ilk aşamada Malatya ve Adıyaman’da hizmete sokuldu. İstasyonlar, 24 saat boyunca hem depremzedelere hem de bölgede görevli kamu ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarına hizmet veriyor. İletişimin en önemli gereksinim olduğu bölgede mobil şarj istasyonları önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Yoğunluğun yaşandığı istasyonda vatandaşlar, kendilerine sunulan bu hizmetten dolayı yetkililere teşekkürlerini iletti.