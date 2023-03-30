Bağcılar Belediyesi çocuklar için “Uluslararası Sıfır Atık Günü” etkinliği düzenledi

Bağcılar Belediyesi tarafından “Uluslararası Sıfır Atık Günü” dolayısıyla çocukların atık konusunda duyarlılığını artırmak için etkinlik düzendi. Etkinlikte öğrenciler, Bağcılar Belediyesi çevre mühendisleri tarafından geri dönüşüm ve sıfır atık konuları hakkında bilgilendirildi.

Bağcılar Belediyesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Kapalı Çocuk oyun parkında 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü” dolayısıyla “Atığını Eğlenceye Çevir” isimli etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve 5 anaokulundan 30’ar öğrenci katıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir çocuklarla tek tek ilgilendi. Öğrenciler öncelikle Bağcılar Belediyesi çevre mühendisleri tarafından geri dönüşüm ve sıfır atık konuları hakkında bilgilendirildi. Ardından çevre dostu minikler, yanlarında getirdikleri atık çeşitlerini cinslerine göre ayrıştırıp mobil atık merkezlerine attı. Eğitimlerin ardından çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdi. Sıfır atık bez çantalarına baskı ve boyama yapan minikler, kapalı oyun parkında oyunlar oynadı.

“Bağcılar Belediyesi olarak sıfır atık konusunda duyarlıyız”

Bağcılar Belediyesi olarak sıfır atık konusunda duyarlı olduklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bugün 30 Mart Sıfır Atık günü. Emine Erdoğan hanımefendinin Birleşmiş Milletler’de kabul edilen önerisiyle bizde bu vesileyle bir aradayız. Bağcılar Belediyesi olarak sıfır atık konusunda duyarlıyız. 22 mahallemizde geri dönüşüm merkezi bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı’mızım elinden sıfır atık belgemizi aldık. Okullarımızı da sıfır atık sürecine dahil ettik. Çocuklar bu durumu kavrar ve anlarsa aileleri de bu konuda bilgilenir. Geçtiğimiz yıl içerisinde okullarda atık yağ, atık pil ve mobil atık gibi konularda atıklar toplattık. En çok atık getiren okulumuza geçtiğimiz ay içerisinde yaptığımız programda ödüller verdik. ‘Atığını Oyuna Çevir’ isminde bir mottoyla çocuklarımızla bir aradayız. Çocuklarımızın getirmiş olduğu çeşitli atıkları burada bulunan geri getirme merkezi kutularına atacağız. Doğaya atık olarak değil geri dönüşüm olarak tekrar kazandırılmasını sağlayacağız. Belediyemizin ambalaj atıklarıyla ilgili yaptığı çalışmalarla yaklaşık 1 milyon ağacın kesilmesini önledik. Belediye olarak çevreye duyarlı yeni nesil bırakmaya kararlıyız. Evsel atıklarda da doğaya zarar verebilecek atıkların toplanması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Atık ayrıştırma tesisimizde de bununla alakalı çalışmalara devam ediyoruz. Çocukların bu duyarlılığa kazanması bizim için çok önemliydi. Bugün 5 okulumuzdan 30’ar öğrenci geldi. Onlarlar duyarlılığı oluşturmuş olacağız. Atık merkezimize de okullardan öğrenciler getirip yerinde görmelerini sağlıyoruz” dedi.

“Çöpleri çöp kutusuna atacağım”

Etkinliğe katılan bir çocuk “Bugün çok güzel oynayacağım. Çöpleri çöp kutusuna atacağım. Çöpler dünya pislenmesin diye atılır. Sonrada çöp kamyonu gelip çöpleri alıyor” şeklinde konuştu.

“Çöpleri dünyamız temiz olsun diye atıyoruz”

Etkinliğe katılan bir başka çocuk ise “Buraya oyun oynamak için ve bilgilenmek için geldim. Kaydıraktan kayıp zıplayacağız. Çöpleri dünyamız temiz olsun diye atıyoruz” ifadelerini kullandı.