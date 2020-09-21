banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Bağcılar Belediyesi aracılığıyla engellilere iş imkanı

BAĞCILAR BELEDİYESİ KARİYER MERKEZİ ARACILIĞIYLA 10 ENGELLİ, ŞOK MARKETLERİ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLECEK. MÜLAKATA KATILANLARDAN ARANAN ŞARTLARA UYANLAR, KASİYER VE REYON GÖREVLİSİ OLARAK İŞE BAŞLAYACAK.

Genel 21.09.2020, 10:50
2
Bağcılar Belediyesi aracılığıyla engellilere iş imkanı

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi aracılığıyla 10 engelli, ŞOK Marketleri bünyesinde istihdam edilecek. Mülakata katılanlardan aranan şartlara uyanlar, kasiyer ve reyon görevlisi olarak işe başlayacak.

İşverenler ile iş arayanları buluşturan ve istihdama aracılık eden Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, engelliler için bir program düzenledi. Türkiye’nin önde gelen marketlerinden olan ŞOK Marketler Grubu’nun personel talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıranlarla irtibata geçti. Yetkililer tarafından ulaşılan 365 kişiye davette bulunuldu.

Yüz yüze görüşmeler yapıldı

Bu amaçla Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda işveren firma olan ŞOK Marketler Grubu’nun insan kaynakları birimi yöneticileriyle iş arayan engelliler bir araya geldi. Başvuru sahiplerinin dosyaları incelendikten sonra yüz yüze görüşmeler yapıldı. Engelliler, maaştan sosyal imkanlara kadar kafalarına takılan bütün soruları sorup cevap aldı. Mülakata gelenler arasından kriterlere uyan 10 kişi markette reyon görevlisi ve kasiyer olarak işe başlayacak.

Kutsal bir görev

Vatandaşın işsizlik problemine hızlı çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tüm hemşehrilerimizin evine ekmek götürebileceği bir işinin olmasını sağlamak önceliğimizdir. İş adamlarının bizden talepleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerini en kısa sürede işe kavuşturuyoruz. Bir hemşehrimizin işe, aşa kavuşmasına aracılık etmenin de kutsal bir görev olduğunu düşünüyorum” dedi.

Farklı sektörlerden iş alımları önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378