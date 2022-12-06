Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir: “İstanbul’un heba edildiğini görüyoruz”

Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı tramvay ile ETT otobüsünün çarpıştığı kazayı bir televizyon programına bağlanarak değerlendiren Bağcılar Belediye Başkanı, Abdullah Özdemir, “Yaptığımız araştırmalarımızda liyakatli kadronun görevden el çektirilmesiyle birlikte bakım ve onarım işlerinin liyakatli firmalar yerine siyasi bağlantılarla bu işi hiç yapmamış firmalara verildiğini görüyoruz. Bu da İstanbul trafiğinde yanan, arıza yapan ve kaza yapan araçlarda vatandaşlarımızın hayati tehlike oluşturacak durumlar ortaya çıkmasına neden oluyor” dedi.

Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde dün sabah 09.15 sıralarında sinyalizasyon arızası nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattındaki tramvay, Taksim-Cebeci seferini yapan körüklü İETT otobüsüne çarpmıştı. Otobüsün ikiye bölündüğü kazada 4’ü ağır 33 kişi yaralanmıştı. Konuyla ilgili, İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bir televizyon programına canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı’nın göreve geldiği günden bu tarafa liyakatli kadroları görevden aldığını belirten Özdemir, “İBB’de bu işi güzel şekilde icra eden arkadaşlar görevden el çektirildi. Liyakat eksikliği de işlerin doğru düzgün yapılamamasına vesile oluyor. Bu olaydaki baş sebebin İBB’nin sağlıklı ve iyi bir şekilde yönetilememesidir” dedi.

“Yaptığımız uyarıların da dikkate alınmadığını gördük “

İBB Başkanı’nın İstanbul gibi bir derdi olmadığını ifade eden Başkan Özdemir, “İBB Meclisi’nde Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyorum. Yaptığımız araştırmalarımızda liyakatli kadronun görevden el çektirilmesiyle birlikte bakım ve onarım işlerinin liyakatli firmalar yerine siyasi bağlantılarla bu işi hiç yapmamış firmalara verildiğini görüyoruz. Bu da İstanbul trafiğinde yanan, arıza yapan ve kaza yapan araçlarda vatandaşlarımızın hayati tehlike oluşturacak durumlar ortaya çıkmasına neden oluyor. Yaptığımız uyarıların da dikkate alınmadığını gördük” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’un heba edildiğini görüyoruz”

CHP’li başkanların da uyarılarda bulunduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bizim uyarılarımız yanında CHP’li belediye başkanları da uyarılarda bulunuyor. Onlar da kendi ilçelerinde vatandaşlarına hesap veriyorlar. Ancak uyarılar, İBB’nin mevcut yönetiminin dikkatini celp etmeyecektir. Aynı anlayış devam edecektir. Başka beklentilerle ve heveslerle İstanbul’un heba edildiğini görüyoruz. Vatandaşların beklentilerinin, taleplerinin, büyükşehrin dertlerinin ikinci plana atıldığını sadece başkanın kariyer planlarına göre şekillenen bir yönetim anlayışını görüyoruz. Bu da hem AK Partililerden hem vatandaşlarımızdan hem de CHP’li belediye başkanlarından tepki çekmektedir” diye konuştu.

“İstanbul’da 3 buçuk 4 yıl içinde yapılan eksiklik ve kayıp İBB’nin en az on yılına mal oldu “

İBB’nin trafiği çözmek için hiçbir adım atmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Özdemir, “Ekrem İmamoğlu, ‘İstanbul’da trafiği sorun olmaktan çıkaracağız’ demişti ama İstanbul trafiği, altıncı sırada olduğu dünyadaki yoğun metropol sıralamasından birinci sıraya yükseldi. Son 3.5 - 4 yılda ihalesi yapılmış metroların bile yapılamadığını, tek tek ihalelerin fesh edildiğini, İstanbul’un metro adına da diğer açıdan da çökme dönemine girdiğin görüyoruz. İstanbul’da 3 buçuk 4 yıl içinde yapılan eksiklik ve kayıp İBB’nin en az on yılına mal oldu” dedi.