Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Kartallı vatandaşlarla bir araya geldi

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının “Yüz Yüze 100 Gün’’ projesi çerçevesinde Kartallı vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Özdemir, AK Parti belediyeciliğinin bilgi, birikim ve tecrübelerini anlattı ve geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlatmış olduğu “Yüz Yüze 100 Gün’’ programları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Program çerçevesinde AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile aralarında Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de olduğu belediye başkanları Kartal’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan İl Başkanı Kabaktepe, AK Partili belediyelerin AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini temsil ettiklerini vurguladı. Kabaktepe, “AK Partimizin temel yaklaşımı milletimize rağmen değil, milletimize göre hareket etmektir” dedi. Program sayesinde milletle birlikte karar alma sürecinde 39 ilçedeki vatandaşların umutlarını, taleplerini, bakış açılarını en yetkili organlara duyurma iletişim mekanizması oluşturulduğunu kaydeden Kabaktepe, şunları söyledi:

“Bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekilleri, belediye başkanları sahadalar. Bu program iletişimi güçlendiren bir çalışmadır. Zaten AK Parti olarak biz 20 yıldır sürdürmekteyiz”

İlçedeki esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de AK Partili belediyelerin her daim halk ile iç içe olduğunu söyledi. Özdemir, “Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, hasret gideriyoruz ve sohbet ediyoruz. AK Partili bir belediye olarak yaptığımız belediyecilik hizmetlerini anlatıyoruz. Tecrübe, bilgi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi istişare kültürünü yaşatan belediye başkanı olarak vatandaşların görüş, düşünce ve temennilerini alıyoruz. Hizmet kalitemizin artmasında ve projelerimizin değer bulmasının temelinde kuşkusuz istişare kültürü bulunmaktadır. Vatandaşlarımız her zaman bizlere teveccüh gösteriyorlar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.