Bağcılar 23. Uçurtma Şenliği’ne devasa uçurtma damga vurdu

Bağcılar Belediyesi tarafından bu sene 23. düzenlenen uçurtma şenliğinde, Türkiye’nin en büyüğü olan 300 metrekarelik alana sahip ufo uçurtma renkli görüntüler oluşturdu. Devasa uçurtmayı Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindekiler tutmakta güçlük çekerken, uçurtma bir kişi yaklaşık 10 metre sürükledi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi. Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in yanı sıra çocuklar katıldı. Mahmutbey Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bazı çocuklar yüzünü boyatırken bazıları da çalan müziğe eşlik ederek dans etti. Büyükler de çocuklara uçurtma uçurmayı öğreterek keyifli vakit geçirdi. Uçurtmasını en yükseğe çıkaran çocuklar ise bisikletle ödüllendirildi.

Şenliğe 300 metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük uçurtmalarından birisi olan ufo uçurtma damga vurdu. Yerden yüksekliği 17 metre olan uçurtmayı görevliler tutmakta güçlük çekti. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindekiler ufo uçurtmayı tutmakta zorlandı. Bir süre sonra başkan Özdemir, uçurtmayı bırakırken, o sırada uçurtmayı tutmaya çalışan bir kişi sürüklenmeye başladı. Başkan Özdemir, hemen arkasından giderek uçurtmayı tekrar tuttu. Dengesini toparlayan şahıs, Başkan Özdemir’in uçurtmayı bırakmasının hemen ardından yaklaşık 10 metre uçurtmanın etkisiyle sürüklenirken, yardımına belediye görevlileri yetişti. Devasa uçurtma yetişkinlerin yanı sıra küçük çocuklarında eğlence kaynağı oldu.