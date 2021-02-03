Bafra’da fahiş fiyat denetimi

Bafra Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyatla satış yapılmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın talimatları doğrultusunda belediye zabıta ekipleri tarafından 6502 saylı Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce, alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Bafra Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri de katıldı. Zabıta müdürlüğü ekipleri, zincir ve yerel marketler ve toptancılarda raf raf dolaşarak, fiyat ve gramaj kontrolleri ile etiket denetimi yapıyor.

Fahiş fiyatlarla satış yapılmasına izin vermemek adına zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, özellikle temizlik ve gıda ürünlerinde yapıştırılan etiket fiyatları ile kasa fiyatı kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri, yaptığı kontrollerde güncel fiyatların da kaydını alıyor. Yüksek fiyatlarla satışın önüne geçip, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları hedeflenen denetimlerde, etiketi bulunmayan ürünlerden haksız kazançlar elde edilmemesi için de işyeri çalışanları uyarılarak, etiketlerin yapıştırılması sağlanıyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdüğü ifade ederek, “6502 saylı Tüketicinin Korunması Kanunu gereğince Bafra’da fahiş fiyat artışına müsaade etmeyeceğiz. Ekiplerimiz bu doğrultudaki denetimlerine devam edecek” dedi.