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BAE’den deprem bölgelerine 200 ton hurma

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından deprem bölgelerine 200 ton hurma gönderdi.

Genel 22.03.2023, 18:53
BAE’den deprem bölgelerine 200 ton hurma

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından deprem bölgelerine 200 ton hurma gönderdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’de depremden etkilenen bölgelere hurma gönderdi. BAE Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan yardım kapsamında 200 ton hurma Türkiye’ye gönderildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayında depremzedelerin ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek olmak amacıyla hurma yardımı yapıldığı aktarıldı.

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