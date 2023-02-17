BAE: “Türkiye ve Suriye’ye yardıma devam edeceğiz”

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’ye şu ana kadar 2 bin 549 ton yardım gönderildiğini duyurarak, “Türkiye ve Suriye’ye yardıma devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’ye yardım göndermeye devam edeceklerini duyurdu. Şuana kadar Türkiye ve Suriye’ye insani yardımların yer aldığı 91 kargo uçağı gönderildiği kaydedilen açıklamada, iki ülkeye yapılan yardımın 2 bin 549 ton olduğu bildirildi.