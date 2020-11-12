BAE ilk kez dünyanın en etkileyici 10 ülkesi listesine girdi

Dünyanın en etkileyici ülkelerin listesi beli olurken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) listeye ilk kez girdi. Küresel anlamda kendini kanıtlamaya çalışan BAE, listede dokuzuncu sırada yer aldı.

The Future Brand tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkileyici Ülkeleri 2020" sıralaması sonuçlandı. Geçen sene 16. sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu yıl ilk kez ilk 10 içerisinde yer aldı. BAE’nin 2020 listesinde dokuzuncu sırada yer aldığı listede birinci sırayı Japonya aldı. Japonya’nın ardından sırasıyla İsviçre, Norveç, Almanya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İsveç, BAE, Yeni Zelanda yer aldı. Avustralya 11. sırada bulunurken, ABD 13, İngiltere ise 20. sırada kendine yer buldu.

BAE hakkında yer alan ifadelerde BAE’nin ekonomisinin Orta Doğu’da çok önemli bir ekonomi ve ülkenin bölgesel güç merkezi olduğu ifade edildi. Ülke hakkındaki görüşlerde BAE’nin korona virüs salgını ile başa çıkabilmek için sert kurallar ve düzenlemeler yaptığı, maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

6 ay süren değerlendirme sürecinde aralarında memurlar, üst düzey yöneticiler ve uzmanların olduğu kişilere ülkelere ilişkin sorular soruluyor. Yaşam kalitesi gibi konuların ele alındığı değerlendirmeye katılan 2 bin 500 kişi ülkelere nasıl baktıklarını, ülkelerde yaşayan insanlar hakkında ne düşündüklerini ifade ederek, ’Dünyanın En Etkileyici Ülkeleri’ listesinin oluşturulmasına katkı sağlıyor.